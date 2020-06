23 dødsfall blant coronasmittede i Sverige siste døgn

Dermed er det registrert i alt 4.717 coronarelaterte dødsfall i Sverige siden virusutbruddet begynte.

Samtidig har totalt 45.923 personer fått påvist coronaviruset, viser tall som ble lagt fram tirsdag.

Statsepidemiolog Anders Tegnell opplyser at det er registrert et økende antall coronasmittede de siste dagene, men han understreker at dette kun skyldes økt testing innen primærhelsetjenesten.

Han sier også at antall coronasmittede personer som får intensivbehandling, fortsetter å minke sakte, og at dette støtter antakelsen om at coronautbruddet i Sverige ikke er i ferd med å ta seg opp.

– Antall døde per dag bekrefter også det, der vi har en nedadgående trend, sier Tegnell på tirsdagens pressekonferanse.