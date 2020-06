Coronatall øker i 22 amerikanske delstater, nedgang i 20

Ifølge tall fra Worldometers er over 2 millioner amerikanere registrert smittet med coronaviruset og 113.055 dødsfall knyttet til covid-19.

Ifølge en fersk studie ville imidlertid situasjonen vært mye verre om ikke USA hadde stengt ned da tiltakene ble satt inn, melder CNN . Studien fra University of California, Berkeley viser at rundt 60 millioner amerikanere ville blitt smittet fram til begynnelsen av april om ingen var blitt gjort.

CNN melder også at pilene peker i riktig retning flere steder, tross store ansamlinger av mennesker i demonstrasjoner de siste ukene.

I 20 delstater har det vært en nedgang i antall nye smittetilfeller per dag, i 8 delstater har det vært omtrent samme antall, mens trenden i 22 delstater har vært at det blir stadig flere smittetilfeller registrert per dag.

En av statene som har hatt størst økning, er Florida, der antall nye smittetilfeller har økt med rundt 46 prosent den siste uka, parallelt med at Florida har begynt å lette på restriksjonene.

Det var også slik at de største byene langs øst- og vestkysten var hardest rammet først, mens det nå de siste ukene er bredere spredning av viruset innenlands, for eksempel i Arkansas, Texas og Arizona.

Samtidig slås det alarm om at USA er i ferd med å gå tom for Remdesivir, som de oppgir å være det eneste legemiddelet de har for øyeblikket å behandle covid-19 med. Doktor Robert Kadlec i det amerikanske helsedepartementet opplyser at de kun har Remdesivir nok til slutten av juni.

Legemiddelprodusenten Gilead Sciences opplyser at de er i ferd med å tilvirke mer, men at det er usikkert når medisinen vil bli tilgjengelig.