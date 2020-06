Hundretusenvis av lykkejegere har forgjeves lett etter den nedgravde skatten.

Minst fire mennesker skal ha mistet livet i den spektakulære skattejakten. Andre har sagt opp sine jobber for å finne de store verdiene , skriver blant andre 4CBSDenver.

Det var i 2010 at den i dag 89 år gamle millionæren og kunstsamleren Forrest Fenn annonserte at han hadde gjemt unna store verdier på ukjent sted i Rocky Mountains, en fjellkjede som strekker seg fra New Mexico i sør langs de vestlige deler av USA og Canada til Alaska i nord.

– Jeg ville bare gi folk litt håp

Fenn, som bor i Santa Fe i New Mexico, fikk ideen til gullskatten da han ble rammet av kreft på slutten av 1980-tallet. Legene sa da at han kun hadde kort tid igjen å leve. Dermed bestemte han seg for å etterlate et mysterium etter sin død.

– Jeg ville bare gi folk litt håp, fortalte Fenn. På den tiden var store deler av verden i resesjon, mange ble arbeidsløse og fremtidsutsiktene var dystre.

Et annet formål med den bortgjemte skatten var å gi fremmede en sjanse til å dra på oppdagelsestur, og oppleve villmarken.

Dette skal være kisten som Forrest Fenn la ut i villmarken i Rocky Mountains i 2010. Det udaterte bildet har Fenn selv publisert på sin hjemmesid, og er gjengitt via AP. Foto: Skjermdump

Fenns helse viste seg derimot å være bedre enn fryktet, og han skulle selv få oppleve at skatten ble funnet mens han fortsatt var i live.

For nå er altså den ti kilo tunge skatten endelig funnet, melder nyhetsbyrået AP.



– Den lå under en baldakin av stjerner

I tillegg til hundrevis av sjeldne gullmynter inneholder kisten flere unike gjenstander, smykker og antikviteter.

Det var den opprinnelige eieren av millionverdiene som selv opplyste om funnet, som skjedde for få dager siden.

– Den lå under en baldakin (en type silke, red.anm) av stjerner i den frodige skogvegetasjonen i Rocky Mountains. Skatten hadde ikke blitt flyttet fra stedet hvor jeg gjemte den for mer enn ti år siden, forteller Forrest Fenn til Santa Fe New Mexican.

– Diktet i boken min førte ham til det nøyaktige stedet

Den heldige finneren har foreløpig ikke ønsket å stå frem med navn og bilde, men finneren har dokumentert funnet, og sendt bilde av skatten til mannen som satte det hele i gang.

Nøkkelen til gjemmestedet skal ha ligget i et dikt som står omtalt i hans selvbiografi «The Thrill of the Chase».



Men fortsatt er det ingen andre enn den heldige gullfinneren og Forrest Fenn som vet hvor i ødemarken skatten lå begravd.

– Jeg kjenner ikke personen som fant den, men diktet i boken min førte ham til det nøyaktige stedet, sier Forrest Fenn.

350.000 gulljegere i villmarken



Han anslår at så mange som 350.000 mennesker kan ha deltatt i letingen siden skatten ble lagt ut for ti år siden, skriver CNN.

Nå er 89-åringen lettet over at noen til slutt fikk oppleve en lykkelig slutt på den årelange skattejakten i villmarken.

– Jeg er både glad og trist etter at jakten nå er over, skriver han på sin hjemmeside.