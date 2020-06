Det vakre mosaikkgulvet tilhører en romersk villa som sto i Negrar di Valpolicella nord for Verona i det tredje århundre.

Allerede i 1922 fant man spor etter villaen, men det skulle altså ta nesten 100 år før arkeologene fant tilbake til området og startet utgravingene.

Utgravingene startet i fjor høst. Så kom coronapandemien og sørget for en pause. Men forrige uke ble det kjent at arkeologer har funnet flere perfekte mosaikkgulv i vakre mønstre et par meter under vinrankene på vingården der utgravingene foregår.

Ifølge borgermesteren i Negrar di Valpolicella, Roberto Grison, er planen etter hvert å gjøre funnet tilgjengelig for publikum.

