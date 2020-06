Over 16.000 drevet på flukt i Libya de siste dagene

Voldssyklusen fortsetter i Libya, og FN er bekymret for skaden den påfører sivilbefolkningen, skriver FN-operasjonen i landet (UNSMIL) i en uttalelse.

UNSMIL refererer også til meldinger om funn av mange lik på sykehuset i byen Tarhuna og beskriver det som «sterkt urovekkende». I tillegg er det kommet mange rapporter om plyndring og ødeleggelse av privat eiendom både i Tarhuna og byen Al-Assabaa, ifølge FN-kontoret, som ber regjeringen iverksette en rask og upartisk granskning.

I noen tilfeller ser det ut som om hærverket er hevnangrep som kan føre til at Libyas sosiale struktur blir enda skjørere, mener FN.

Begge byene ligger sør for hovedstaden Tripoli, i området som regjeringsstyrkene har inntatt de siste dagene. Inntil nylig var de kontrollert av styrker knyttet til eksgeneralen Khalifa Haftar, som har sine kjerneområder øst i landet.

For over ett år siden innledet Haftar en offensiv for å jage regjeringen bort fra hovedstaden Tripoli. Hundrevis er drept, og rundt 200.000 drevet på flukt. Nå er Haftar drevet på defensiven, og i helgen ba ham om en våpenhvile, noe regjeringen i Tripoli avviste.