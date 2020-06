Mitt Romney i tog for Black lives matter

Utah-senatoren delte bilde av seg selv i et innlegg på Instagram søndag, der han har på seg ansiktsmaske og har merket bildet med emneknaggen Black lives matter.

Romney gikk Pennsylvania Avenue i Washington med andre demonstranter fra en kristen gruppering søndag ettermiddag til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen.

I et intervju med NBC News sa han at det var nødvendig for ham å være der.

– Vi trenger en stemme mot rasisme, vi trenger mange stemmer mot rasisme og mot brutalitet, sa han.

Romney har allerede gjort det klart at han ikke vil stemme på partifelle Donald Trump ved årets presidentvalg. Romney var republikanernes presidentkandidat i 2012 og trakk seg etter hvert fra nominasjonskampen i partiet før forrige valg.