Vietnam og EU ratifiserer frihandelsavtale

EU har beskrevet handelsavtalen som den mest ambisiøse som unionen noensinne har inngått med et utviklingsland. Den ble godkjent av alle de 457 representantene som var til stede på mandag. 26 representanter var ikke på plass.

Avtalen innebærer at 99 prosent av tollbarrierene fjernes både på vietnamesiske og europeiske eksportprodukter. Den åpner også vietnamesiske markeder for tjenester og offentlige anskaffelser for europeiske selskaper.

Handelsavtalen er ventet å føre til kraftig økonomisk oppgang for Vietnam.

EU-parlamentet ga grønt lys frihandelsavtalen i februar med 416 mot 187 stemmer. 44 representanter avsto fra å stemme.

Flere organisasjoner har vært skeptiske til avtalen fordi de er bekymret for menneskerettssituasjonen i Vietnam.