Over 100 skoler i Israel stengt etter koronasmitte

Da skoleuka startet søndag var det 106 skoler som holdt stengt etter at til sammen 330 elever og lærere har fått påvist viruset. Over 16.000 elever og skolepersonell er for tiden i hjemmekarantene.

Skolene ble gjenåpnet 17. mai, mens hoteller, svømmebasseng og restauranter ble åpnet rundt ti dager senere.

Israel var tidlig ute med strenge tiltak i midten av mars for å hindre spredningen av viruset, noe som resulterte i et relativt mildt utbrudd i landet. Det er så langt registrert 298 koronarelaterte dødsfall og 17.863 smittede i Israel.