Sveriges statsminister tross kraftig kritikk: – Koronastrategien er den riktige

– Vi har en dysfunksjonell regjering, sa Ebba Busch, leder for Kristdemokraterna (KD) i det som var svenskenes første partilederdebatt under koronakrisen.

– Det store antallet som nå sørger over at de har mistet noen i løpet av denne våren, er et resultat av at Sveriges regjering med overlegg har tillatt en stor smittespredning i Sverige, sa Busch i TV-debatten søndag kveld.

Folkhälsomyndighetens siste statistikk viser at i alt 4.656 personer i Sverige er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Landet har dermed passert Kina i antall bekreftede dødsfall og er i verdenstoppen i antall dødsfall per innbyggere.

Forsvarer strategien

I debatten fastholdt Löfven at Sverige har valgt riktig strategi under koronakrisen. Men han erkjente også feil.

– Vår største feil er at så mange har omkommet i eldreomsorgen. Vi burde ha testet flere enn det vi har gjort, sa sosialdemokraten.

Löfven la til at det nå er på tide å lære av feilene og bygge et sterkere Sverige sammen.

Moderaternas leder Ulf Kristersson lurer på om regjeringen egentlig har hatt en strategi.

– Jeg oppfatter ikke at det har vært en samlet strategi, sa høyrelederen.

Krever Tegnells avgang

Siden koronakrisen var et faktum i vårt naboland, har det rådet en slags fred mellom de politiske partiene.

Men før søndagens partilederdebatt la Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson an tonen ved å fastslå at landets koronastrategi har totalt mislyktes og å kreve at statsepidemiolog Anders Tegnell må gå av.

Folkhälsomyndigheten avviste kravet og pekte på at det verken er regjeringen eller Åkesson som ansetter offentlige tjenestemenn.

– Det er bemerkelsesverdig og ubeleilig å gjøre Folkhälsomyndigheten til et redskap i den politiske debatten, sa Folkhälsomyndighetens leder Johan Carlson.