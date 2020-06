Spanias statsminister: Koronapandemien økte dødeligheten for ikke-smittede

Spania har siden mars registrert over 43.000 flere dødsfall enn det som ligger i prognosene som som er utarbeidet for dødeligheten de siste årene. Over 27.000 av disse er registrert som koronarelaterte – kun tre av dem de siste tre dagene.

Statsminister Sánchez fremhevet søndag at en mulig årsak til differansen er at mange kronisk syke verken søkte eller fikk den nødvendige behandlingen. En annen er at de avdøde var smittet, men ikke døde av viruset.

– Når vi har kommet oss gjennom pandemien og har det nødvendige perspektivet, vil vi med tall av høyere kvalitet være i stand til å vite det fulle omfanget av pandemiens dødelighet, uttalte Sánchez.

Statistikkmyndighetene har også antydet at over 48.000 flere personer i Spania har dødd i år sammenlignet med samme periode i fjor.