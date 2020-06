Europeisk kulturliv på knærne etter coronakrisen

Over hele Europa er forlag, museer og teatre sterkt preget av coronakrisen.

På fire måneder har italienske forleggere tapt over 134 millioner euro, over 1,4 milliarder kroner, og ni av ti planlagte bokutgivelser er innstilt. I Frankrike har 72 prosent av forlagene planer om nedskjæringer, viser tall fra Syndicat National de l'Édition.

I London kommer teatrene til å holde stengt ut juni.

Kan tape 70 prosent

Mange europeiske museer åpner igjen i juni og juli, men med strenge regler for sosial avstand. I Frankrike og Spania er det påbudt med munnbind. Enkelte museer, som det kjente Prado-museet i Madrid, har også temperaturkontroll av besøkende.

Lørdag slo Prado opp portene igjen etter måneder med nedstenging. Trass i gjenåpningen forventer Spanias museumsjuvel et inntektsbortfall i år på opptil 70 prosent. Utenlandske museumsgjester står for 60 prosent av billettinntektene.

– I år kommer inntektene til å bli veldig lave, konstaterer kommunikasjonssjef Carlos Chaguaceda. I fjor dro museet inn over 22 millioner euro i billettinntekter.

– Må være en ledestjerne

Samtidig er de ansatte ved museet lykkelige over igjen å kunne ønske besøkende velkommen.

– Vi må løse den økonomiske situasjonen, men det viktigste for oss nå er å beholde kontakten med samfunnet og fokusere på kulturen. Vi kommer til å finne løsninger, for vi er et symbol for Spania og vår felles kulturarv. Vi må være en ledestjerne for folk nå, sier Chaguaceda.

Så langt har museet ikke fått noen økonomisk hjelp fra spanske myndigheter.

Kulturlivet i Europa er tett forbundet med turismen. I Hellas åpner nå Akropolis og 200 andre arkeologiske plasser opp for besøkende etter den lengste nedstengningen siden andre verdenskrig. 15. juni åpner også de fleste museene i Hellas.

– En påminnelse

– Det er viktig for å forsørge en hel kjede av mennesker, sier pressesjef for det greske kulturdepartementet Panagiotis Panagopoulos.

Han forventer at turismen så smått vil komme i gang igjen og håper at salget i museumsbutikkene skal kunne kompensere for en del av inntektsbortfallet de siste månedene.

– Denne helsekrisen har vært en prøvelse, men våre monumenter og arkeologiske severdigheter har stått der i tusenvis av år og er en oppløftende påminnelse om menneskenes utholdenhet, sier Panagopoulos.