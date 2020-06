Libyas pressede opprørsgeneral vil ha våpenhvile

Samtidig lanserer Libyas FN-støttede regjering (GNA) en storoffensiv mot opprørsgeneral Khalifa Haftars styrker i den strategisk viktige kystbyen Sirte.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi er en av de viktigste utenlandske støttespillerne til Haftar, som var til stede i Kairo da våpenhvileforslaget ble lagt fram lørdag.

Haftars LNA-milits kontrollerer store deler av Libya, først og fremst i øst, og innledet i april i fjor en offensiv for å innta hovedstaden Tripoli og styrte statsminister Fayez al-Serraj og hans regjering.

Våpenhvile fra mandag

Nylig trappet Tyrkia opp sin støtte til GNA, og Haftars krigere ble drevet ut av hovedstadsområdet. GNA-støttede styrker akter nå å jage Haftars menn enda lenger østover.

Etter samtaler med Haftar og andre ledere med base øst i Libya, foreslår Sisi våpenhvile fra mandag.

Forslaget omfatter et krav om at militser oppløses og at våpnene overlates til Haftars menn. Frankrike roser Egypts initiativ, men det får tilsynelatende en kald skulder fra GNA.

Gaddafis fødeby

– Vi startet ikke denne krigen, men vil velge en tid og et sted for når den slutter, sier regjeringens militære talsmann Mohamad Gnounou.

Sirte er blant annet kjent som byen der Muammar Gaddafi ble født og drept. Hans regime ble styrtet av opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011. Siden har det oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki, og utenlandske våpen og krigere har strømmet til landet.

General Haftars krigere inntok Sirte så å si uten kamp i januar etter at en av de lokale militsene byttet side. Byen er den største store bosetningen før man når den tradisjonelle grensen mellom vest og øst i Libya.

Flyangrep

Øst for Sirte ligger Libyas største eksporthavner for olje – Haftars viktigste strategiske kort.

– Våre styrker har fått ordre om å begynne sin fremrykking og systematisk angripe alle opprørernes stillinger, sier Gnounou og legger til at GNA har utført en rekke flyangrep i utkanten av Sirte – rundt 450 kilometer øst for Tripoli.

Gnounou ber Sirtes lokale ledere om å vende ryggen til Haftar og spare middelhavsbyen for «krigens grusomheter».

Støtte fra Den arabiske liga

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian snakket med sin egyptiske motpart Sameh Shoukry lørdag.

– Prioriteten må være å få en rask våpenhvile, sier Le Drian.

Også Den arabiske liga støtter forslaget, og president Sisi ber FN om å invitere Tripoli-regjeringen og den LNA-støttede regjeringen i øst, til nye samtaler.

Feiret gjenerobring

FNs Libya-utsending sa tirsdag at de to partene har gått med på å gjenoppta forhandlinger om våpenhvile, tre måneder etter at de opphørte.

Men fredag kunne GNAs styrker feire gjenerobringen av Tarhuna, som var Haftars siste høyborg vest i det nordafrikanske landet.

Mens GNA støttes av Tyrkia og Qatar, har Haftar støtte fra blant andre Russland og De forente arabiske emirater – i tillegg til Egypt.

Leiesoldater

FN-eksperter har tidligere avdekket at hundrevis av leiesoldater rekruttert av et russisk sikkerhetsselskap har kjempet for Haftars LNA-milits. Men da LNA gikk på tap etter tap i mai, trakk leiesoldatene seg ifølge Tripoli-regjeringen også ut fra kampområdene sør for hovedstaden.

Tyrkia har sendt militærrådgivere til Libya og anklages også for å ha sendt leiesoldater, og et av kravene i Egypts forslag er at utenlandske militser skal ut av landet.

Sisis forslag, som han kaller «Kairo-erklæringen», innebærer også at hver av Libyas tre regioner får lik representasjon i et såkalt presidentråd som skal velges under oppsyn av FN. Rådet skal styre i halvannet år før det skal holdes valg.