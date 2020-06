Biden lover å kjempe for politireform

I en kronikk i Los Angeles Times tar Biden til orde for «konkrete tiltak for å reversere den systematiske rasismen».

– Dersom jeg blir valgt, forplikter jeg meg til å etablere en nasjonal granskingskommisjon for politiet innen hundre dager ved makten, lover den tidligere visepresidenten.

Løftet kommer samtidig som USA nok en gang tar et oppgjør med rasisme og politivold, denne gang etter at afroamerikaneren George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis 25. mai.

– Vi må sørge for at alle politietater i landet gjennomfører en grundig gjennomgang av sine ansettelser, opplæring og deres konflikthåndteringsmetoder. Den føderale regjeringen kan bidra med de riktige verktøyene og ressursene for å innføre reformen, skriver Biden.

– Men vi kan ikke vente på at et nytt lederskap skal gjennomføre reformen, påpeker Biden, som ber Kongressen om umiddelbart å gjøre forby kvelertak som politimetode, stoppe overføringen av visse typer våpen til politiet og lage en standard for politiets maktbruk.

På Twitter gjentar Biden oppfordringen om endring og skriver at han «lovet George Floyds familie at han ikke bare kom til å bli en ny emneknagg».