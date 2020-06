USAs byer fylt av demonstranter lørdag

Ikledd munnbind og bærende på plakater med budskap om endring, samlet demonstranter seg mange steder i hele landet. Samtidig ventet sørgende i North Carolina i timevis for å få se George Floyds kiste.

Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis for tolv dager siden. Hendelsen har ført til massive demonstrasjoner og opptøyer i USA den siste tiden.

I Washington stengte militære kjøretøy og soldater av store deler av sentrum før den planlagte marsjen lørdag. Myndigheten forventet at så mange som 200.000 mennesker ville delta.

Det var også store støttemarkeringer andre steder i verden, som i London, Paris, Berlin og Sydney, og til sammen utgjorde markeringene den største mobiliseringen mot politivold og rasisme hittil i kjølvannet av drapet på Floyd.

Fredelige markeringer

Etter flere tilfeller av voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter, har demonstrasjonene i USA de siste dagene gått roligere for seg.

Myndigheten i flere amerikanske byer har de siste dagene fjernet portforbud på grunn av mindre uro og færre pågripelser.

Lørdag var politinærværet flere steder mindre synlig og markeringene hadde nærmest en feststemning, meldte nyhetsbyrået AP.

På en varm og fuktig dag i Washington stimlet folk sammen ved Capitol, National Mall-parken og nabolagene rundt. Mange samlet seg foran Det hvite hus, der barrikadene var forsterket med nytt gjerde og ekstra sikkerhet.

Noen demonstranter festet bilder av Floyd og andre svarte amerikaner som er drept av politiet, til barrikadene.

Ingen ny kamp

Ved National Mall stoppet gjerder og uniformerte vakter demonstrantene fra å innta trappene på Lincoln Memorial, der borgerrettsaktivisten Martin Luther King Jr. holdt sin berømte tale i 1963 med bønn om at rasismen i USA måtte ende.

– Som afroamerikanere er vi her for å fortelle om vårt håp, at dette ondskapsfulle systemet ikke kommer til definere oss, sier 31 år gamle Deniece Laurent-Mantey, en av mange i folkemassen

– Martin Luther King sto her, og etter så mange år er vi tilbake med en ny melding om håp, la hun til.

Demonstrasjoner etter portforbud i New York

I New York fortsatte demonstrasjonene etter portforbudet, som gjelder fra klokken 20 om kvelden, og som har ført til konfrontasjon mellom demonstranter og politi tidligere i uken.

To timer etter at portforbudet trådte i kraft marsjerte grupper på flere hundre demonstranter fremdeles på Manhattan og Brooklyn, men politiet grep ikke inn.

Lokale politikere og borgerrettighetsforkjempere mener portforbudet må oppheves og mener det fører til unødvendige konflikter når politiet prøver å håndheve det.

Borgermester Bill de Blasio har på sin side insistert på at portforbudet kommer til å gjelde hele helgen.