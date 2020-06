Nesten 50 skadd i protester i Beirut

Til sammen ble 48 mennesker såret i voldshandlingene, hvorav 11 ble lagt inn på sykehus og resten fikk behandling på stedet, opplyser Libanons Røde Kors.

– Vi kom ut i gatene for å kreve våre rettigheter, be om helsehjelp, utdanning, jobber og grunnleggende rettigheter som mennesker trenger for å overleve, sier den 21 år gamle studenten Christina.

Det var den første store demonstrasjonen mot regjeringen siden myndighetene lempet på koronarestriksjonene. Voldelig ble det da tilhengere og motstandere av den libanesiske Hizbollah-bevegelsen barket sammen.

Det var også småslåssing mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, som avfyrte tåregass.