Ny smittebølge i Iran knyttes til bryllupsfest

– Vi har sett en topp i epidemien på ett sted, og opphavet til den var et bryllup som har ført til problemer for flere mennesker, helsearbeidere og belastninger for økonomien og landets helsevesen, sier president Hassan Rouhani under et møte som ble sendt på TV lørdag.

Han oppgir ikke når bryllupet ble holdt.

Rouhani mener imidlertid at det er umulig å skjerpe restriksjonene og understreker at iranerne må lære seg å leve med viruset i lang tid.

– Vi må slutte med alle folkeansamlinger, enten det er bryllup, begravelse eller familiebesøk inntil vi får en annen beskjed fra helseministeren, sier han.

Samtidig understreker han at det er umulig for Iran å stenge ned samfunnet.

– Vi må arbeide, våre fabrikker må holdes i gang, våre butikker må være åpne, og man må kunne forflytte seg i landet når det er nødvendig, sier han.

Totalt er det registrert nær 169.500 tilfeller av coronasmitte i Iran, hvorav 2.269 infeksjoner er registrert det siste døgnet. Over 8.200 koronasmittede personer har dødd, 75 det siste døgnet, men tallet er muligens høyere på grunn av manglende testing og kapasitet i helsevesenet.

Iran er det landet i Midtøsten som er hardest rammet av coronapandemien.