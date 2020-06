Politiet i Denver får ikke lenger bruke tåregass og plastkuler

Ordren er midlertidig og ble gitt av en lokal domstol fredag etter at det ble levert inn en anmeldelse om overdreven maktbruk, melder nyhetsbyrået Reuters.

Kjennelsen blir begrunnet med at fredelige demonstranter frykter gjengjeldelse fra politiet, og at dette legger en demper på politiske utsagn.

I over en uke har demonstranter samlet seg i Denver for å protestere mot rasisme og politivold i kjølvannet av at George Floyd døde under en brutal pågripelse.