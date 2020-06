Kina fraråder reiser til Australia

Tiltaket synes å være en straff for at Australia sto i bresjen for kravet om at det må iverksettes en internasjonal granskning av Kinas håndtering av coronapandemien.

I et notat, som fredag ble offentliggjort av Kinas kultur- og turismedepartement, står det at det har vært en økning i diskriminering av kinesere og andre asiater i Australia som følge av pandemien.

– Departementet råder kinesiske turister til å være mer forsiktige når det gjelder egen sikkerhet og unngå reiser til Australia, skriver departementet.

Kina har fra før av i praksis stanset all import av australsk byggkorn ved å innføre toll på over 80 prosent av avlingene. Samtidig har kinesiske myndigheter beskyldt Australia for å bryte reglene i Verdens handelsorganisasjon og for å dumpe bygg på det kinesiske markedet.

Tiltaket kom en uke etter at Kina forbød import av storfekjøtt fra Australias fire største slakterier på grunn av uenighet om merking av produktene.