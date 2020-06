Flere dansker vil telte i skogen

Ifølge det danske miljø- og næringsmiddeldepartementet har over 30.000 personer besøkt Naturstyrelsens nettside og undersøkt muligheten for å overnatte i telt. Til sammenligning var det i samme periode i fjor om lag 2.000 besøkende på siden.

For en måned siden ble antall skoger med såkalt fri telting utvidet. Det er nå mulighet å slå opp telt over natten i over 275 danske statseide skoger.