Bolsonaro kaller WHO «politisk» og truer med utmeldelse

– Jeg sier det nå, USA forlot WHO, og vi ser på muligheten for å gjøre det i framtiden. Enten må WHO jobbe uten ideologiske fordommer, ellers forlater vi også organisasjonen, sa den svært høyreorienterte lederen til journalister utenfor presidentpalasset.

Bolsonaro sa også at hydroksyklorokin «er tilbake» etter at en studie, som han omtaler som «falsk», ble trukket tilbake, skriver Reuters.

Studien som tydet på at malariamedisinen kunne øke dødsrisikoen for koronapasienter, ble trukket tilbake. Årsaken var mulige problemer ved en medisinsk database som ble brukt av forskerne.

Bolsonaro har frontet bruken av hydroksyklorokin, selv om det ikke er vitenskapelig dokumentert at medikamentet er effektivt i behandlingen av covid-19.

Bolsonaro er en uttalt tilhenger av Donald Trump, og USA har sendt to millioner doser av medisinen til Brasil.

Presidenten har vært sterkt imot sentrale smitteverntiltak som innebærer at folk holder seg hjemme for å hindre spredning, selv om smittetallene øker.

Tall fra Worldometer viser at over 606.000 mennesker i Brasil har fått påvist koronasmitte og at 33.464 av dem har død. Manglene testing betyr ifølge eksperter at de reelle tallene er mye høyere.