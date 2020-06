Al-Qaida-leder drept i Mali

Abdelmalek Droukdal ble drept torsdag i byen Tessalit nordvest i det vestafrikanske landet, ifølge Florence Parly.

– Mange av hans nære medarbeidere ble nøytralisert, tilføyer forsvarsministeren.

AQIM oppsto da den algeriske gruppen GSPCs leder Abdelmalek Droukdal i 2006 sverget troskap til Osama bin Laden og endret gruppens navn til AQIM.

Det var ikke noen umiddelbar bekreftelse på drapet AQIM, som i årevis har tjent millioner av dollar på å bortføre utlendinger for løsepenger og gjort store deler av Vest-Afrika for utrygt for hjelpeorganisasjoner å reise inn i.

Gruppen har base nord i Mali og utfører jevnlig angrep og bortføringer i Sahel-regionen.

Frankrike hevder også å ha fanget lederen av IS i Sahara-regionen. Den såkalte gruppen EIGS utfører jevnlig angrep ved Nigers vestlige grenseområde.

Operasjonen mot EIGS, «den andre store trusselen i regionen», fortsetter, sa forsvarsminister Parly. Frankrike har utstasjonert over 5.000 soldater i Sahel-regionen.

Uroen i Mali begynte med et militærkupp og et påfølgende tuareg-opprør nord i landet i 2012, en politisk krise som ble utnyttet av ytterliggående islamister.

Tross tusenvis av franske soldater og FN-styrker har konflikten spredt seg til nabolandene Burkina Faso og Niger.