Åtte minutter og 46 sekunders stillhet utenfor Stortinget: – Vi får ikke puste!

Den offisielle delen av demonstrasjon startet like etter klokken 17 med at de oppmøtte ropte George Floyds navn.

Deretter ble det holdt åtte minutter og 46 sekunders stillhet. Det er like lenge som Floyd ble holdt nede av politiet. Det var likevel en del av folkemengden som fortsatte å rope slagord.

Slampoet Guro Sibeko talte etter at stillheten var over. Hun krevde rettferdighet for Eugene Ejike Obiora, som døde av kvelning da politiet pågrep ham etter en ordensepisode i Trondheim i 2006.

– Husk at det har skjedd også her hjemme. Krev rettferdighet for Obiora. Vi har ikke lov til å glemme.

Ifølge NRK opphevet politiet grensen på 1 meter for nærkontakt mellom mennesker. Folk sto da også tett i tett på Eidsvolls plass foran Stortinget, men alt gikk rolig for seg.

Rolig ved ambassaden

Flere av demonstrantene bar med seg plakater med påskriften «Black lives matter». Andre har teksten «Don't sit back and be silent», «We want justice» og «We can't breathe».

Demonstrantene protesterer mot politivold og rasisme i USA etter dødsfallet til afroamerikanske George Floyd i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Om lag 1.000 demonstranter hadde først møtt opp utenfor den amerikanske ambassaden på Huseby vest i Oslo, men forflyttet seg mot Stortinget etter klokken 16.

Demonstrasjonen ved ambassaden gikk også rolig for seg, men ifølge TV 2 ble det kastet en røykgranat inne i folkemengden.

– Det ble meldt om at det var en røykgranat som gikk av inne i folkemengden utenfor ambassaden. Vi vet ikke hvor den kommer fra, men ingen ble skadd, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til kanalen.

Støtte fra Stortinget

Vararepresentant Tina Shagufta Munir Kornmo (V) fra Oslo, som var med å starte organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold), hadde stilt seg opp i et vindu på Stortinget med en plakat med påskriften «Vi betyr noe».

Det er fredag også demonstrasjoner andre steder i landet. Både i Kristiansand og Bergen har flere hundre mennesker møtt opp.

Flerkulturelt utvalg i Skien hadde invitert 50 organisasjoner til punktmarkeringen i Ibsenhuset, melder NRK.

– Dette var sterkt. Alle de politiske partiene, store og små bedrifter, alle tros- og livssynssamfunnene knelte og strakte en arm opp mot rasisme og for en kamp mot den systematiske forskjellsbehandlingen vi har sett mot svarte over år. Jeg er beveget over å ha vært en del av dette, sier initiativtaker Odin Adelsten Aunan Bohmann til kanalen.

– Skammer meg

I Bergen hadde blant annet artisten Aurora Aksnes møtt opp.

– Jeg skammer meg over at vi ikke har tatt denne kampen før. George Floyds tap av luft har tatt luften fra hele verden, sa hun til NRK.

– Veldig bra stemning og oppmøte. Helt fantastisk engasjement. Vi er sjokkert over at så mange har møtt opp, sa arrangør Sara Iden i Way Forward.