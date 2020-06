Barcelonas innbyggere tar byen tilbake i fraværet av turistmassene

– La Rambla er vår igjen, sier den lokale blomsterhandleren Laura Gómez.

Hennes familie har drevet blomsterdisk langs den berømte promenadegaten gjennom fire generasjoner. I forrige uke fikk Gómez gjenåpne etter å ha vært coronastengt i over to måneder.

Barcelonas landemerke, Antoni Gaudis ikoniske katedral La Sagrada Família, er stengt. Det samme er landets grenser, og slutten av juni vil landet gradvis gjenåpne grensene igjen. Spania er blant landene som er blitt hardest rammet av coronapandemien, og landet har over 27.000 coronarelaterte dødsfall.

Blomsterhandler Gómez sier at hun er lei av turister som dagen lang kun vil vite veien til stranden eller til katedralen.

– Turister vil bare ta bilder, hvorfor skulle de være interessert i å kjøpe blomster? Ingen bor her lenger. Dra til forstedene, og du vil se folk i gatene. Her nede orket ikke folk mer, så de dro, sier hun fortvilet.

– Gå hjem, turister

Barcelona er Spanias mest populære turistmål. I fjor tok byen imot rekordmange 12 millioner turister, hvorav rundt 10 millioner var fra utlandet.

De enorme turistmassene har etter hvert ført til at over 60 prosent av Barcelonas innbyggere mener at byen ikke lenger takler slike horder av turister, viser en lokal undersøkelse.

– Barcelona har blitt et ettertraktet turistmål for billige fyllefester. Jeg har ikke noe imot festing, men jeg er en av de første som går ut på balkongen min og roper til folk at de skal dempe seg, sier Mario, som ønsker å forbli anonym ettersom han jobber i turistbransjen.

Rundt om i byen dukker det stadig opp graffiti med utsagn som «Gå hjem, turister». Det har også vært store protester mot airbnb-utleie som har sendt boligprisene til værs og dermed tvinger lokale innbyggere ut av byen.

Bekymret for økonomien

Turistsektoren sørger alene for rundt 15 prosent av Barcelonas økonomi og rundt 10 prosent av alle arbeidsplassene. Det er dermed ikke alle som er like fornøyde med en litt tommere by.

Blant dem er Jesús Martín, som driver en paella-restaurant like ved havnen.

– Dette stedet har vært eid av familien i tre generasjoner, så det å holde åpent handler om mer enn bare penger. Vi er avhengige av utenlandske turister. Jeg er ikke sikker på at vi greier oss kun med spanske gjester, sier han.

63 år gamle Rafaela Pérez og hennes mann er glade for å kunne gå i fred langs strandpromenaden, men erkjenner at stillheten også gir en bismak.

– Det er helt strålende å ha all denne plassen for oss selv, men vi vet at det ikke er bra for økonomien. Vi har naboer som har økonomiske problemer. Og det verste ligger ennå foran oss, sier Pérez.