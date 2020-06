Munnbind påbys på tog, buss og T-bane i England

– Fra 15. juni blir det påbudt å dekke til ansikt på offentlig transport, sier transportminister Grant Shapps torsdag.

De nye reglene gjelder bare for England, men Shapps mener at Skottland, Wales og Nord-Irland snart kan komme til å følge etter.

Regjeringen har fra før rådet folk til å bruke munnbind i lukkede rom, som butikker. Påbudet innføres som et ledd i gjenåpningen av samfunnet.

Fagforeninger i transportnæringer har krevd et påbud for å beskytte ansatte. I mai opplyste regjeringen at 42 ansatte i Transport of London og 10 jernbaneansatte har dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Det siste døgnet er det registrert 176 nye koronadødsfall i Storbritannia, og det offisielle dødstallet har passert 39.900.

En separat oversikt basert på offisiell statistikk over mistenkte koronarelaterte dødsfall, omfatter over 50.000 døde, ifølge Reuters.