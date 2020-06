Spania rapporterer fem nye koronadødsfall

Antall påviste smittetilfeller økte med 334 til 287.740.

Spania har innført en ny metode for å registrere dødsfall og smittetilfeller, noe som har ført til svingninger i statistikken og hyppige revideringer av tallene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Mellom søndag og tirsdag sto helsedepartementets offisielle dødstall stille på 27.128, selv om flere regioner rapporterte om nye koronadødsfall.

I Spania var det dessuten det totale antallet dødsfall, uavhengig av årsak, mer enn dobbelt så høyt som normalt i begynnelsen av april, viser nye tall.

Overdødeligheten tyder på at pandemien har tatt flere liv enn det offisielle dødstallet tilsier. En av årsakene er at det offisielle dødstallet i Spania ikke omfatter dem som dør av covid-19 uten å ha blitt testet for sykdommen.