Forvirring om grenseåpning i Spania

Forvirringen oppsto da landets turistminister Reyes Maroto sa til utenlandsk presse torsdag at restriksjonene på reiser over grensene til nabolandene skulle oppheves 22. juni.

Da regjeringen i Portugal ba om en klargjøring, presiserte det spanske departementet at planen fortsatt er at Spania skal åpne grensene til nabolandene samtidig som landet åpner for internasjonal turisme fra 1. juli.

Grensene har vært stengt i tre måneder som et smitteverntiltak. Når den nasjonale unntakstilstanden tar slutt 21. juni, oppheves også alle reiserestriksjoner innenlands.