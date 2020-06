Pastor under minneseremoni: – Ta kneet bort fra våre nakker!

Seremonien ble holdt på ettermiddagen lokal tid ved et universitet i den amerikanske byen.

I minnetalen tok Sharpton et oppgjør med rasismen som svarte amerikanere er blitt utsatt for gjennom flere århundrer. Han krevde reform av politiet og rettsvesenet.

– Vi kommer til å fortsette til vi har endret hele rettssystemet, sa den kjente pastoren og borgerrettsforkjemperen.

– En pandemi av rasisme

Også pastor Jesse Jackson, kongressrepresentanten Ilhan Omar og senator Amy Klobuchar deltok under minneseremonien. For å unngå koronasmitte brukte de sørgende munnbind.

Advokaten til Floyds familie, George Crump, sa i sin tale at det ikke var koronapandemien som tok livet av 46-åringen.

– Det var pandemien av rasisme og diskriminering, framholdt advokaten.

Afroamerikanske George Floyd ble drept i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis i forrige uke. I etterkant har det vært både fredelige demonstrasjoner mot rasisme og politivold og opptøyer mange steder i USA.

Kneet mot nakken

I løpet av den neste uken er det planlagt flere minneseremonier for Floyd i tre forskjellige byer.

Seremonien i Minneapolis var den første, og også flere medlemmer av Floyds familie deltok her. Over Floyds forgylte kiste var det projisert et veggmaleri med teksten «Jeg kan puste nå».

46-åringen døde etter å ha ligget på bakken med en politimann over seg i mange minutter. Floyd sa flere ganger at han ikke fikk puste, men politimannen fortsatte å presse kneet mot nakken hans. Politimannen er siktet i retning av det som på norsk kalles forsettlig drap.

Al Sharpton brukte torsdag Floyds død som et bilde på diskrimineringen av afroamerikanere gjennom 400 år.

– Ta kneet bort fra våre nakker! sa pastoren i sin minnetale.