Politiet avbryter demonstrasjon i Malmö

Støttedemonstrasjonen for Black lives matter-bevegelsen i USA hadde på forhånd fått tillatelse fra politiet.

Koronarestriksjonene tillater ikke folkesamlinger på over 50 personer, og politiet brøt inn etter at anslagsvis 300 personer hadde sluttet seg til protesten ved Ribersborg. Årsaken er trengsel, bekrefter Malmö-politiet like etter klokka 18.

Dagen før brøt det ut uroligheter da politiet grep inn mot en lignende demonstrasjon i Stockholm på grunn av brudd på koronareglene.