Tegnell: Demonstrasjonene er upassende og ulovlige

– Vi vet at denne typen forsamlinger utgjør en risiko, så de er både upassende og ulovlige. Det er en risiko for at vi får en økt smittespredning i etterkant, sier Tegnell.

Tusenvis av demonstranter samlet seg onsdag på Sergels torg i Stockholm sentrum, hvor de ropte slagord og holdt opp bilder av George Floyd.

Torsdag kveld er en lignende demonstrasjon planlagt i Malmö, en demonstrasjon som er godkjent av det lokale politiet.

– «Fuck you» til smitteverntiltakene

Flere smittevernseksperter er kritiske til at slike demonstrasjoner får grønt lys.

– Det er som å si «fuck you» til alle som jobber med å få bukt med smittespredningen , sier Björn Olsen til svenske Aftonbladet.

Han er overlege og professor i infeksjonssykdommer ved Uppsala universitet og Akademiska sjukhuset.

– Det er viktig å demonstrere, men vi er i en unik situasjon, og vi snakker om et biologisk unntak. Vi er midt i en pandemi og dette kommer til å få konsekvenser, sier han.

Hva demonstrasjonen vil ha av betydning for videre smittespredning, vil først vise seg om noen uker, ifølge overlegen.

Raseri i store deler av verden

Det var i forrige uke at den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis i Minnesota. Dødsfallet har ført til raseri og demonstrasjoner i store deler av verden, også i Sverige.

Demonstrasjonen ble arrangert samtidig med at Sverige står midt i coronautbruddet med over 4.500 dødsfall knyttet til viruset.

Sosialdemokraten Annika Strandhäll er også kritisk til hvordan flere av demonstrantene havnet i håndgemeng med politiet.

– Politiet var meget undertallige i forhold til antallet demonstranter. De forsøkte å skille massene på en profesjonell måte, men ble da møtt med provokasjoner, sier Strandhäll til nyhetsbyrået TT.

