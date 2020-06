Tre politibetjenter skadd i skyting og knivangrep i New York

De tre politibetjentene er brakt til sykehus, men ingen av dem ser ut til å være livstruende skadd, opplyste politiet i New York torsdag morgen norsk tid.

Tilstanden til mannen som ble skutt av politiet, er foreløpig ikke offentliggjort.

Skytingen skjedde i et forretningsstrøk i sentrum av Brooklyn like før midnatt onsdag kveld lokal tid, få timer etter at portforbudet i byen trådte i kraft.

Det er uklart om hendelsene er koblet til de pågående demonstrasjonene mot rasisme og politivold.

Stedet ligger bare et kvartal unna der det for få dager siden var sammenstøt mellom politi og demonstranter, men en beboer sier at det ikke var protester på stedet da politibetjentene ble skadd.

Området var natt til torsdag fullt av politifolk og politikjøretøy, og New Yorks borgermester Bill de Blasio dro til sykehuset der politibetjentene er innlagt.

New York har innført portforbud fra klokka 20 hver kveld denne uken for å få slutt på opptøyene i kjølvannet av at afroamerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis for halvannen uke siden.

De siste dagene har det vært en rekke protestmarsjer i New York, ikke minst i Brooklyn. Demonstrasjonene utartet tidligere i uka i hærverk og plyndring.