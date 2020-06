Over 1.300 koronadødsfall siste døgn i Brasil

Pandemien fortsetter sin harde fremferd i Latin-Amerikas hardest rammede land.

De nye tallene bringer det samlede dødstallet i Brasil opp til 32.548. Tallet på bekreftede smittede har steget til 584.016, og det er bare USA som har rapportert om flere smittetilfeller.

Eksperter har påpekt at mangelen på testing i Brasil, et land med 210 millioner innbyggere, betyr at det reelle antall smittede trolig er mye høyere.