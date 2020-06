Tidligere forsvarsminister med skarp kritikk av Trump

«Donald Trump er den første presidenten i min levetid som ikke gjør noe for å forene det amerikanske folket – han later ikke en gang som han prøver. I stedet prøver han å splitte oss», sier Mattis i en uttalelse til avisen The Atlantic.

Den tidligere forsvarsministeren oppfordrer det amerikanske folket om å «avvise og holde ansvarlig de ansvarlige som gjør narr av grunnloven».

– Vi er vitne til konsekvensene av tre år uten ansvarlig lederskap, sier Mattis.

Mattis ble Trumps første og USAs 26. forsvarsminister 20. januar 2017. Han satt i ett år og elleve måneder. Han var uenig med presidenten i flere sentrale utenrikspolitiske saker og trakk seg etter at Trump mot Mattis' vilje kunngjorde en amerikansk tilbaketrekking fra Syria.

Mattis har siden avgangen latt være å gå offentlig ut mot president Trump, fordi han mener han skylder nasjonen ro mens Trump sitter ved makten.

Det gikk ikke lang tid før Trump på sedvanlig vis slo tilbake mot kritikken. På Twitter kaller han Mattis for «verdens mest overvurderte general».

– Jeg ga ham et nytt liv, nye ting å gjøre og nye slag å vinne, men han oppnådde sjelden suksess. Jeg likte ikke hans «lederstil» eller mye annet ved ham, og mange er enige. Glad han er borte! raser Trump i en melding.