CNN: Beslutning om nye siktelser etter George Floyds dødsfall

Det er så langt ikke kjent hva de nye siktelsene er. Kunngjøringen skal komme onsdag ettermiddag, amerikansk tid, melder TV-kanalen.

George Floyds familie krever at alle fire politifolkene som deltok under pågripelsen som endte med at 46-åringen døde, pågripes.

– Vi ønsker rettferdighet i dette som foregår nå, sa Quincy Mason, Floyds sønn onsdag.

Så langt er politimannen som presset kneet mot George Floyds nakke i flere minutter under en pågripelse, siktet for uaktsomt drap.

Regner med siktelser



De andre politifolkene som var involvert under pågripelsen, er så langt ikke blitt siktet. To av dem hjalp til med å holde Floyd nede, mens en tredje sto like i nærheten. Alle fire har mistet jobben i politiet etter hendelsen.

Advokaten til Floyds familie, Benjamin Crump, sier at han regner med at de tre blir siktet.

– Folk nektet å høre, folk som skulle høre etter. Det var meningen at politiet skulle beskytte og tjene George Floyd. Vi regner med at disse politifolkene blir siktet for medvirkning til drapet på ham, sier han til CNN.

Floyd sa til politifolkene som holdt ham nede, at han ikke fikk puste.

Spurte om å snu Floyd



Minneapolis-politiet har identifisert mannen som presset kneet mot Floyd, som Derek Chauvin, og de øvrige tre som Thomas Lane, J.A. Kueng og Tou Thao.

Ifølge siktelsen mot Chauvin skal Lane to ganger ha spurt ham om de skulle snu Floyd. Chavin holdt imidlertid på at Floyd skulle ligge på magen.

Crump mener dette viser at Chauvin mente å drepe Floyd og sier han ble «torturert til døde».

To obduksjonsrapporter har konkludert med at George Floyd døde på grunn av trykket mot halsen under pågripelsen.