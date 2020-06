Søreide uttrykker bekymring over tonen mellom Israel og palestinerne

EUs utenrikssjef Josep Borrell var sammen med Søreide (H) vertskap for AHLC-møtet som foruten en rekke representanter fra giverlandene også omfattet Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh og finansminister Shukri Bishara. Fra Israel deltok utenriksråd Yuval Rotem.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at landet vil følge USAs president Donald Trumps plan for Midtøsten og annektere deler av Vestbredden og i Jordandalen. Til dette har palestinernes president Abbas svart med å løse seg fra alle avtaler med Israel og USA.

Søreide sier etter møtet at det ble uttrykt bekymring over klimaet mellom Israel og Palestina. Flere land advarte mot israelsk annektering av deler av Vestbredden og understreket at en slik handling vil være i strid med folkeretten og vil svekke muligheten for en forhandlet tostatsløsning

– Sentrale givere, inkludert Norge, har i dag uttrykt bekymring over ensidige uttalelser og tiltak som suspensjon av avtaler og anneksjon. Dette kan gjøre det mer utfordrende å løse konflikten, og kan svekke effekten av giverinnsatsen og givernes vilje til å bidra. På AHLC-møtet i dag kom Norge og flere andre givere med en klar oppfordring til partene om å gjenoppta forhandlinger, sier Søreide.