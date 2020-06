Biden ber om politireform i USA

– Ingen flere unnskyldninger, ingen flere utsettelser, sier Biden, som ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat og Donald Trumps utfordrer under høstens presidentvalg i USA.

– Landet roper ut etter lederskap, sa Biden da han tirsdag holdt tale i rådhuset i Philadelphia.

Han omtalte George Floyd-saken som «en vekker for nasjonen».

Langer ut mot Trump

Floyd (46) døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis i forrige uke. I etterkant har det vært både fredelige demonstrasjoner og opptøyer mange steder i USA.

Biden mener det bør opprettes en ny kommisjon som kan holde overoppsyn med politiet. Loven bør endres så politifolk ikke lenger kan ta kvelertak på personer de pågriper, mener den tidligere visepresidenten.

Han er også sterkt kritisk til Trumps håndtering av uroen som nå preger landet.

– Denne presidenten er en del av problemet, og han forverrer det, hevdet Biden i sin første store tale på flere uker.

Med bibel i hånden

Trump har varslet at han vil sette inn hæren i de amerikanske delstatene hvis ikke delstatsmyndighetene får slutt på opptøyer og vold.

Mandag ble Trump fotografert med en bibel i hånden foran en kirke som har fått skader i demonstrasjoner i nærheten av Det hvite hus.

Tåregass, sjokkgranater og gummikuler ble brukt for å få bort demonstranter så Trump kunne komme bort til kirken. Biden beskylder Trump for narsissisme og mener demonstrantene ble fjernet for å gi presidenten en fotomulighet.

– Ingen president vil få oss til å tie, sa Biden i talen i Philadelphia.

Han lovet å ikke nøre oppunder hat dersom han blir valgt til president. I stedet varslet han at noe må gjøres med rasisme og økende økonomiske ulikhet i USA.