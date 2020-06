Fem millioner uten vann og mat i Jemen

Mangelen kan utløse en massiv sultkatastrofe og pandemiutbrudd av blant annet kolera og coronavirus, advarer hjelpeorganisasjonene.

Situasjonen i det krigsrammede landet har blitt ytterligere forverret av coronapandemien. Samtidig er det fare for svikt i den nødvendige internasjonale bistanden.

En internasjonal donorkonferanse arrangert av FN og Saudi-Arabia avholdes tirsdag for å samle bistandspenger til Jemen. Norge er blant deltakerne på konferansen.

Ber om slutt på krigen

I forbindelse med konferansen går 24 av verdens ledende bistands- og nødhjelpsorganisasjoner sammen for å oppfordre verdens land om å bidra.

– Denne konferansen er en kritisk mulighet til å redde tusenvis av liv og snu utviklingen, men vi må handle nå, sier organisasjonene i en felles pressemelding.

Blant organisasjonene er CARE, International Rescue Committee, Islamic Relief, Meìdecins du Monde, norske Flyktninghjelpen, Oxfam og Redd Barna.

De påpeker også at dette er en kritisk fase for å sikre nødhjelp, men at en slutt på krigshandlingene er avgjørende for å få slutt på lidelsene i Jemen.

– Fred er den eneste måten å garantere Jemens fremtid. Vi ber alle regjeringer som deltar på konferansen om å legge press på de krigførende parter om å umiddelbart iverksette en landsomfattende våpenhvile og gjenoppta fredssamtaler.

Norges bidrag

Norge har så langt satt av 175 millioner kroner til humanitær bistand til Jemen. Bistanden distribueres gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner som jobber med lokale organisasjoner i landet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide understreker også behovet for en varig løsning og vern om Jemens befolkning.

– Partene i Jemen må etterleve humanitærretten og sørge for at humanitære aktører får trygg og uhindret tilgang til mennesker med behov for beskyttelse og humanitær hjelp, sier utenriksministeren i en pressemelding.

– Vi ber partene om å sette Jemens befolkning først og følge den sterke oppfordringen fra FNs generalsekretær António Guterres om global våpenhvile, sier hun.