Over 5.000 coronadødsfall i Russland

Samtidig har det blitt registrert nesten 8.900 nye smittetilfeller. Rundt 424.000 mennesker har så langt blitt bekreftet smittet i Russland, det tredje høyeste antallet etter USA og Brasil.

Antallet nye smittede per dag er lavere enn i midten av mai, da det ble rapporter rundt 11.000 nye tilfeller i døgnet.

Russland har nå begynt å lempe på smittebegrensningstiltakene, etter ni uker med nedstengninger.

Tirsdag skal Russlands president Vladimir Putin møte statsminister Mikhail Misjustin for å diskutere hvordan landet skal begynne gjenåpningsprosessen.

Kritikere har advart om at de offisielle smitte- og dødstallene er lavere enn det reelle tallet. De er bekymret for at en gjenåpning kan føre til at virusspredningen igjen tiltar.