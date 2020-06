Fortauskafeene åpner i Paris

Reglene var på et tidspunkt så strenge i Frankrike at folk måtte ha med seg en skriftlig egenerklæring for å gå i matbutikken. Når uteserveringene åpner i Paris tirsdag, er livet litt nærmere normalen.

I første omgang er det bare uteserveringene som får åpne: De som vil sitte innendørs, må vente i tre uker til. Med krav om 1 meter mellom gjestene, blir det også færre plasser enn før coronaviruset slo til. Noen steder blir kapasiteten halvert.

Til gjengjeld får flere serveringssteder utvide uteområdet eller begynne med uteservering uten det vanlige byråkratiet. Fram til 30. september trenger de bare å skrive under på at de skal «respektere fotgjengere og ivareta rensligheten, sikkerheten og støynivået».

– Det er fantastisk at vi kan åpne igjen, men uteserveringen er bare en brøkdel av inneplassen vår, sier Xavier Denamur, som eier fem serveringssteder i bydelen Marais.

– Det er en begynnelse, men to av tre utebord må fjernes, sier han.