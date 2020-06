Mystisk telefonsamtale om de savnede barna: – Det var alarmerende

Søskenparet Tylee Ryan (17) og Joshua Vallow (8) har ikke blitt sett siden 23. september i fjor. Barna mor, Lori Vallow (46), hevder at barna fortsatt lever, men hun nekter å fortelle hvor de oppholder seg.

Vallow ble i februar varetektsfengslet på Hawaii etter at hun ikke etterkom rettens pålegg om å hente barna for å bevise at de er i live. Hun er siktet for ikke å ha hjulpet sine barn. I tillegg står hun anklaget for å forhindre politiets etterforskning, oppfordring til å begå en forbrytelse, for ikke å følge rettens pålegg og for å ha vist forakt for retten.

Bestevenninnen til den 46 år gamle moren frykter at barna er døde.

– De er ikke på denne planeten mer. Jeg tror ikke de er det. Det er min personlige mening. Tylee er i stand til å ringe hvis hun trenger å gjøre det, og hun har ikke nådd ut til noen for å fortelle at hun er i live. Jeg kan ikke forestille meg at hun ville vært stille hele tiden, sier bestevenninnen Melanie Gibb til East Idaho News.

– Det var alarmerende

Barnas forsvinning har fått mye oppmerksomhet i amerikanske og internasjonale medier. Politiet har brukt store ressurser i jakten på å finne det savnede søskenparet, uten å lykkes.

I VARETEKT: Lori Vallow under et rettsmøte i Rexburg, Idaho. Hun sitter varetektsfengslet etter at hun nektet å fortelle hvor barna er. Kausjonen er satt til en millioner dollar, tilsvarende rundt 96 millioner norske kroner, Foto: John Roark / AP

Få uker etter at barna forsvant, reiste nemlig 46-åringen på bryllupsreise med sin nye ektemann, Chad Daybell. De to skal ifølge amerikanske medier tilhøre en dommedagskult der Daybell er lederen.



Melanie Gibb undrer seg over hvorfor venninnen ikke forteller hvor barna oppholder seg. Hun forstår heller ikke hvordan Vallow kunne velge å dra på bryllupsreise mens hennes to barn var meldt savnet.

Etter at Gibb ble kjent med barnas forsvinning, konfronterte hun 46-åringen i en telefonsamtale.

– Jeg tror mitt første spørsmål var: «Hvorfor har du ikke fortalt oss hvor barna er?» Lori svarte: «Vel, for din egen sikkerhet kan vi ikke fortelle det». Det var alarmerende for meg. Hva slags sikkerhet? Hvorfor er jeg i fare? Jeg følte ikke at jeg var i fare, sier hun til East Idaho News, om den mystiske telefonsamtalen.

Nekter å snakke

Under bryllupsreisen på Hawaii ble Vallow og Daybell konfrontert av mediene, som ønsker svar på hvor barna oppholdt seg. Paret nektet imidlertid å snakke med pressen. 46-åringen har også i rettsmøter nektet å fortelle hva som har skjedd med barna.

Melanie Boudreaux er niesen til 46-åringen. Hun tror Tylee og Joshua er i god behold begge to.

FORSVANT: 17 år gamle Tylee Ryan sammen med sin lillebror Joshua Vallow i Yellowstone nasjonalpark 8. september i fjor. Foto: AP

– Jeg vet at Lori aldri kunne skadet barna sine. Jeg har ikke svarene på hvorfor hun gjøre de tingene hun gjør, og hvorfor hun ikke har snakket om hvor de er. Men jeg kan ikke dømme henne fordi jeg ikke vet hva hun går gjennom. Jeg kan bare elske og støtte henne, og håpe at alle er trygge , har Boudreaux uttalt til TV-kanalen KPHO.

Barna har vært savnet i ni måneder uten livstegn, men Boudreaux tror moren beskytter barna fra «folk som prøver å skade dem».

Zombier

I rettsdokumenter har det kommet frem at flere personer har hørt at 46-åringen har trodd at et eller begge barna hadde blitt besatt og var blitt zombier, før de forsvant.

Barnas besteforeldre, Kay og Larry Woodcock, var de første som slo alarm om barnebarnas forsvinning. De sendte inn enn bekymringsmelding til politiet etter at de ikke hadde hørt fra Wallow og de to barna på flere måneder.

Politiet fant Vallow, men Tylee og Joshua var borte. Familien har flere ganger oppfordret moren til å fortelle hva som har skjedd med barna.

Flere dødsfall



Forsvinningen av de to barna er det siste i en lang rekke mystiske hendelser som har rammet Vallow-familien. Saken startet noen måneder før søskenparet ble borte. I juli i fjor ble nemlig morens eksmann skutt og drept av hennes bror, Alex Cox.

Broren hevdet at han skjøt i selvforsvar, men saken er fortsatt under etterforskning.

I desember døde også Alex Cox. Politiet betegnet dødsfallet som mistenkelig, men det har senere blitt kjent at mannen døde av naturlige årsaker.

Saken ble ikke mindre mystisk av at også ekskona til barnas stefar, Chad Daybell, ble funnet død i oktober. Politiet gjør undersøkelser for å finne ut om hun kan ha blitt forgiftet. Ifølge Fox News etterforskes Vallow og Daybell for drap eller drapsforsøk. Paret skal ha giftet seg bare to uker etter ekskonas dødsfall.