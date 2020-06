Pulitzer-komiteen fordømmer angrep på journalister i USA

Pressefolk har «med vilje blitt skutt på med gummikuler, tåregass og pepperspray» av politiet, ifølge en rapport fra interesseorganisasjonen Reporters Committee for Freedom of The Press (RCFP).

Komiteen til den prestisjetunge Pulitzerprisen, som deles ut til journalister, fordømmer angrepene.

«Det er avgjørende at journalister er trygge når de utfører sin kritiske rolle, beskyttet av grunnlovens første tillegg, i å dokumentere offentlige hendelser i en tid preget av dype splittelser og allmenn spenning,» sier komiteen.

Blant annet ble CNN-journalist Omar Jimenez anholdt av politiet fredag 29. mai i byen Minneapolis.

Samme kveld skjøt politiet i byen Louisville pepperkuler på journalistene Kaitlin Rust og James Dobsom, ifølge New York Times.

Pulitzerprisen oppfordrer myndighetene til å holde ansvarlig de som står bak angrepene og fengslingene.

Journalistene var på jobb for å dekke demonstrasjonene som brøt ut etter at afroamerikanske George Floyd 25. mai døde under en hardhendt pågripelse i Minneapolis.