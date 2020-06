Russland oppfatter marineøvelse i Barentshavet som provokasjon

– Nato har økt sin aktivitet i Arktis. For første gang siden slutten på den kalde krigen og like før feiringen av 75-årsjubileet for seieren over Nazi-Tyskland, gjennomførte en innsatsstyrke av krigsskip fra Natos maritime styrker øvelser i Barentshavet. Under øvelsene trente de på å treffe mål på russisk territorium og på å avskjære russiske ballistiske missiler. Vi betrakter dette som en provokasjon, selv om USA varslet oss om øvelsen kort tid før marinestyrken ankom Barentshavet, sa Sergej Rudskoi mandag ifølge nyhetsbyrået Tass, gjengitt av Aldrimer.

Rudskoi i er sjef for operasjonsstaben i den russiske generalstaben.

Norge deltok ikke i øvelsen.

Russland har også varslet en større øvelse i Barentshavet. Forsvarets operative hovedkvarter uttaler til Barents Observer at den kommende øvelsen ikke er varslet til norge via offisielle kanaler.