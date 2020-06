Biden: Trump bruker militæret mot det amerikanske folket

Biden skriver i en oppdatering på Twitter at president Donald Trump er ansvarlig for at det blir brukt tåregass og gummikuler mot fredelige demonstranter.

Uttalelsen kommer etter at Trump mandag ettermiddag truet med å mobilisere det amerikanske forsvaret for å kue de voldelige demonstrasjonene som har spredt seg i landet.

– For våre barns skyld, for vårt lands del, vi må beseire ham. Jeg mener det når jeg sier dette: Vi kan bare klare det sammen, skriver Biden.