Minst 5.600 pågrepet i demonstrasjoner i USA

Det viser en opptelling nyhetsbyrået AP har gjort basert på pressemeldinger fra ulike politiavdelinger, Twitter-meldinger og rapporter i mediene.

Demonstrasjonene startet etter at Floyd døde 25. mai i Minneapolis. Han døde av kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen etter at en politibetjent presset den afroamerikanske 46-åringen i bakken i flere minutter. Det skjedde selv etter at Floyd sa han ikke fikk puste og sluttet å bevege seg. Betjenten er siktet for drap.

Pågripelsene har kommet i takt med at demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige, og etter at president Donald Trump har bedt lokale myndigheter bli tøffere mot demonstrantene.

I Minneapolis har 155 personer blitt pågrepet. I storbyene er tallet enda høyere, med nærmere 800 i New York og mer enn 900 i Los Angeles.