Guvernører motsetter seg Trumps trusler om militærbruk

Illinois' guvernør J.B. Pritzker avviser at «føderale myndigheter kan sende soldater inn i delstaten» og sier fredelige demonstranter har rett til å uttrykke sin mening.

Pritzker hevder Trump prøver å flytte fokuset bort fra hans «katastrofale» håndtering av coronapandemien i landet.

– Nå ser han en mulighet på grunn av urolighetene som har oppstått etter uretten som ble gjort mot George Floyd, sier Pritzker til CNN.

Les også: Trump truer med hæren

Truer med maktbruk

I en tale fra Det hvite hus mandag omtalte Trump seg som «presidenten for lov og orden». Samtidig ble demonstranter fjernet ved bruk av tåregass like utenfor presidentboligen.

I den samme talen truet Trump med å sette inn det amerikanske forsvaret dersom ikke guvernørene i landets delstater straks gjenopprettet orden i byene.

– Jeg vil sette inn det amerikanske forsvaret og raskt løse problemet for dem, sa Trump.

Les også: Politifolk påkjørt av bil i New York

«Brautende oppførsel»

Også guvernøren i delstaten Washington, Jay Inslee, reagerer på trusselen fra Trump. I en uttalelse fra den demokratiske guvernøren heter det at Trump «gjentatte ganger har vist at han er ute av stand til å styre og ikke vist annet enn en falsk og brautende oppførsel» så lenge han har sittet ved makten.

– Nå bruker han sine høyeste fullmakter som president i et desperat forsøk på å skjule sin udugelighet. Jeg ber for at ingen soldater eller sivile blir skadd eller drept på grunn av hans skjødesløshet, uttaler Inslee.

I sentrum av Seattle har det de siste dagene vært voldelige opptøyer og vandalisme etter at George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis sist uke.

Les også: Biden: Trump bruker militæret mot det amerikanske folket

Nei til nasjonalgarden

I nabodelstaten Oregon sier guvernør Kate Brown at hun ikke kommer til å sette inn nasjonalgarden for å dempe de voldelige demonstrasjonene i Portland.

Hun peker på at det ikke er nødvendig og «nøyaktig det president Trump vil».

Trump kalte tidligere mandag landets guvernører for «svake» og mente de burde slå hardere ned på demonstrasjonene.