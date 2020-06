Ny obduksjonsrapport: George Floyd døde av «kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen»

Obduksjonen viser at trykket som politimannen Derek Chauvin påførte nakken til Floyd, stanset blodtilførselen til hjernen, og vekten på ryggen gjorde det vanskelig å puste, opplyste familiens advokat Ben Crump på en pressekonferanse.

Hendelsen omtales som drap (homicide) i den nye rapporten, skriver ABC News.

Den nye obduksjonsrapporten er gjennomført av Michael Baden og Allecia Wilson. Baden sto også for obduksjonene av blant andre Eric Garner og Michael Brown, to andre afroamerikanere som ble drept i forbindelse med politiaksjoner.

Avviker

Obduksjonsrapporten som er kommet på forespørsel fra familien, avviker fra den offisielle obduksjonsrapporten.

Den foreløpige obduksjonsrapporten fra delstatsmyndighetene i Minnesota viste lørdag at George Floyd ikke døde av kvelning alene, men at det var en kombinasjon som følge av at han også hadde underliggende hjertesykdom og at han var beruset. De hadde ikke beviser for at kvelning var dødsårsaken.

Floyds etterlatte avviste at Floyd hadde underliggende helseproblemer og engasjerte en egen patolog for å få utført en ny obduksjon. Advokaten sa at Floyds etterlatte ikke stoler på «noe som kommer fra Minneapolis-politiet».

VIDEO: Voldsomme demonstrasjoner etter at George (46) ble kvalt: – Straff politiet!

Peker på to andre politimenn

Chauvin, som fikk avskjed i politiet etter hendelsen, er siktet for forsettlig drap etter å ha satt kneet over nakken til Floyd i flere minutter. Videoer av hendelsen viser at Floyd, som var i håndjern, ga uttrykk for at han ikke klarte å puste. Floyd døde som følge av hendelsen.

Tre andre polititjenestepersoner som deltok i pågripelsen, og som i likhet med Chauvin fikk avskjed i politiet etter hendelsen, er ikke pågrepet eller siktet så langt.

Den nye obduksjonsrapporten går langt i å antyde at de andre polititjenestepersonene var delaktige i dødsfallet. To av dem satt på ryggen til Floyd, noe som førte til kompresjon av lungene og mangel på blod- og oksygentilførsel til hjernen, skriver The New York Times.

Store demonstrasjoner

Floyd døde på stedet, viser Baden og Wilsons obduksjonsrapport. Den motsier den offisielle rapporten også på punktet om Floyds helsetilstand og sier at han ikke hadde underliggende hjerteproblemer.

De siste dagene har det vært massive demonstrasjoner mot rasisme og politivold over store deler av USA som følge av dødsfallet. Demonstrasjonene har i noen tilfeller utviklet seg til å bli voldelige og ført til plyndring og ødeleggelser.

Guvernør i delstaten Minnesota, Tim Walz, sier mandag at de voldelige opptøyene er i ferd med å roe seg i delstaten og har bedt nasjonalgarden trekke seg gradvis tilbake. Walz mener ikke at demonstrasjonene er over, men er opptatt av å skille mellom de som «bare vil ha ødeleggelse» og de som demonstrerer fredfullt og lovlig.

VIDEO: Demonstranter har satt fyr på politistasjon i Minneapolis