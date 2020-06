FN positiv til flykorridorer for å styrke turisme

Slike korridorer kan utgjøre første steget for å gjenopprette internasjonale forbindelser, sier generalsekretær i Verdens turistorganisasjon (UNWTO), Zurab Pololikashvili.

Forslaget har allerede skutt fart i deler av Europa. Spanske turistmyndigheter på Balearene, øygruppen som blant annet omfatter Mallorca, har foreslått at tyske turister kan få fly til de populære ferieøyene så raskt som mulig.

Hardt rammet

Antall turister på verdensbasis har falt mellom 60 og 80 prosent i år som følge av koronapandemien, ifølge en prognose fra UNWTO i begynnelsen av mai.

Land med stor turismeindustri, både i Europa og andre steder i verden, har blitt hardt rammet på grunn av reiserestriksjonene som pandemien har ført til. Antall besøkende fra utlandet har blitt kraftig redusert, og mange bedrifter sliter med å overleve.

Kritiserer reiserestriksjonene

I løpet av de siste dagene har kjente attraksjoner som Pompeii i Italia og Fødselskirken i Betlehem gjenåpnet, men reiserestriksjoner verden over har ført til at mange turiststeder fortsatt er nærmest tomme for folk.

UNWTO har motsatt seg reiserestriksjonene fra begynnelsen av, opplyser Pololikashvili. Han kritiserer koordineringen av nedstengningstiltakene verden over og kaller den kaotisk.

Foreslår tiltak

Pololikashvili ber EU om ikke bare å gjenåpne turismen innen Unionen, men også til utenforland som Tyrkia. Argumentet hans er at det uansett ikke er mulig å sikre seg 100 prosent mot viruset.

Tiltak som såkalte helsepass, bedre kommunikasjon, rask covid-19-testing og temperaturmålinger av reisende kan alle være gode tiltak for å redusere risikoen, mener Pololikashvili.