Trump utsetter G7-møte etter nei fra Merkel og Trudeau

Trump ønsket opprinnelig å invitere de øvrige G7-landenes ledere til sitt private golfanlegg i Florida i mars, noe han høstet krass kritikk for.

Coronapandemien satte uansett en stopper for møtet, men Trump sendte ut en ny innbydelse til et møte i andre halvdel av juni. Møtestedet var nå endret til Camp David nær Washington.

USA er med over 1,8 millioner smittede og 105.000 døde i særklasse hardest rammet av pandemien, men Trump mener at det verste er over og håper på normalisering før høstens presidentvalg.

Takket nei

Etter at Tysklands statsminister Angela Merkel høflig takket nei til invitasjonen om å sette seg på flyet over Atlanterhavet, valgte Trump å utsette møtet på nytt, nå til september.

Canadas statsminister Justin Trudeau avslo også invitasjonen med henvisning til at det rent helsemessig ville var betenkelig å reise til USA.

Inviterer flere

Selv hevder Trump at utsettelsen skjer fordi han også ønsker å få med Russland, Sør-Korea, Australia og India.

– Jeg føler ikke at G7 tilstrekkelig representerer det som skjer i verden. Det er en veldig utdatert gruppe land, sa Trump lørdag.

Russland ble kastet ut av den daværende G8-gruppen av Trumps forgjenger Barack Obama i 2014, etter at landet annekterte Krim-halvøya i Ukraina.

Trump, som anklages for å ha kommet til makten med russisk hjelp, har flere ganger tidligere antydet at Russland bør gjenopptas, noe de øvrige G7-landene har vært lunkne til.