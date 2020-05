Danmark kritiserer Trumps WHO-beslutning

– Utmelding fra USA, som er WHOs største donor, er dypt bekymringsfull, sier Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod i en skriftlig uttalelse.

– Vi er midt i en global pandemi hvor vi har bruk for et sterkt, aktivt og effektivt WHO. Det bidrar den nåværende debatten dessverre ikke til, sier han.

Tysklands helseminister Jens Spahn kaller Trumps beslutning «et skuffende tilbakeslag», og Sveriges bistandsminister Peter Eriksson mener det er «alvorlig og farlig» og frykter at andre land skal følge Trumps eksempel.

Helseminister Bent Høie (H) beklager også Trumps beslutning om å vende ryggen til WHO.

- Vi trenger WHO mer enn noen gang. Vi er helt avhengig av internasjonalt helsesamarbeid for å håndtere pandemien. Det gjelder både store og små land, sa Høye til VG da nyheten ble kjent.