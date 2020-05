Fox News-team angrepet utenfor Det hvite hus

Reporteren Leland Vittert og kameramannen hans måtte eskorteres bort av sikkerhetsvakter, etter at demonstranter som protesterte mot politivold fant ut hvem de jobbet for og skjellsord og gjenstander begynte å hagle over dem.

Høyrepopulistiske Fox News er Donald Trumps favorittkanal og har ofte blitt hyllet som en troverdig nyhetskilde av presidenten.

Demonstrantene gikk også løs på flere av bilene til Secret Service utenfor Det hvite hus, der nasjonalgarden er satt inn og lufta var fylt av tåregass.