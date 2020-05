Biden hardt ut mot voldsbruk og ødeleggelser

Biden understreker at han har stor forståelse for at folk demonstrerer mot politivold etter hendelsen i Minneapolis, der den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde etter en brutal pågripelse.

– Det er både riktig og nødvendig å protestere mot slik brutalitet, heter det i en kunngjøring fra den tidligere visepresidenten.

– Dette er en erke-amerikansk respons. Men nedbrenning av lokalsamfunn og meningsløse ødeleggelser er ikke det. Voldsbruk som setter liv i fare er ikke det. Vold som rammer og stenger virksomheter som tjener samfunnet er ikke det, skriver han.